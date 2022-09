Vaccini bivalenti anche in Sardegna, riparte la campagna anti Covid per gli over 12

Riparte con l’autunno la campagna di vaccinazione anti Covid, con la novità dei vaccini bivalenti, secondo le ultime indicazioni del Ministero della Salute. La campagna interessa tutte le persone dai dodici anni in su che abbiano ricevuto il primo richiamo (terza dose) da almeno 120 giorni. Da venerdì 30 settembre i soggetti che appartengono a questa categoria potranno prenotare la somministrazione nei centri vaccinali secondo le modalità già note, attraverso la piattaforma di Poste Italiane o presso gli ATM degli Uffici Postali, tramite il call center 800 00 99 66 (attivo tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00) e tramite i portalettere.

Sempre secondo le indicazioni del ministero, i nuovi vaccini bivalenti sono raccomandati prioritariamente come seconda dose di richiamo (quarta dose) alle persone over sessanta, agli over 12 con elevata fragilità, motivata da patologie concomitanti preesistenti, operatori sanitari, ospiti e operatori delle RSA e donne in gravidanza. Inoltre sono indicati prioritariamente sempre come seconda dose di richiamo dietro valutazione del medico specialista (anche in presenza di un ciclo primario ‘rafforzato’ di tre dosi, cioè ciclo un ciclo primario standard più dose addizionale a distanza di almeno 28 giorni dall’ultima dose, a cui successivamente) ai soggetti con marcata compromissione della risposta immunitaria, per cause legate alla patologia di base a trattamenti farmacologici e ai soggetti sottoposti a trapianto emopoietico o di organo solido, a distanza di almeno 120 giorni dall’ultima dose ricevuta. Questi soggetti saranno vaccinati nelle strutture che li hanno in carico e in ogni caso potranno recarsi direttamente ai punti vaccinali senza prenotazione.