Vaccini ad mRNA: una guerra legale da 52 miliardi di dollari di vendite all’anno

L’azienda biotecnologica Moderna ha annunciato di aver presentato un’azione legale contro Pfizer e BioNTech sulla base di una presunta violazione di brevetti relativi al loro vaccino a Rna messaggero Covid19. In una nota dell’aziende si legge infatti che “Moderna ritiene che il vaccino Comirnaty Covid19 di Pfizer e BioNTech violi i brevetti depositati da Moderna tra il 2010 e il 2016 che coprono la tecnologia di base dell’Rna messaggero di Moderna”.

È una decisione che si inserisce in quella che è ormai diventata una vera escalation nella battaglia per la proprietà intellettuale sui diritti mRNA. Secondo gli esperti la posta in gioco è alta, considerato che le tre principali case farmaceutiche coinvolte, Pfizer, BioNTech e Moderna sarebbero in grado di generare 52 miliardi di dollari in vendite di vaccini nel 2022.

