Vaccini a Cagliari: “File interminabili e assembramenti fuori dalla Fiera”

File interminabili e assembramenti fuori dalla Fiera in attesa di essere vaccinati. A Radio CASTEDDU, Giampaolo Ligia, 74 anni, medico specialista in malattie dell’apparato respiratorio: “Serve più organizzazione”. “La mia lamentela spero possa servire affinché si corregga e si migliori la situazione che ho constatato sabato scorso e che, da notizie che ho raccolto, è caduto anche il giorno precedente e, forse, anche altri giorni. Mi riferisco alla vaccinazione di massa che si sta effettuando alla fiera: ho assistito a un qualcosa di incivile. Ero solo un accompagnatore, perché sono già vaccinato, e si trattava della vaccinazione di una popolazione over 75, quindi persone non più giovanissime, che sono state convocate con appuntamenti assurdi e ridicoli. Nel caso di mia moglie, lei è stata convocata per le 17,05, siamo arrivati con qualche minuto di anticipo come richiesto e abbiamo trovato una fila di un chilometro dove le persone erano ammassate senza alcun rispetto delle distanze e al freddo per più di 2 ore e mezzo. Inoltre tutte quelle persone non vaccinate erano a stretto contatto tra loro e nessun controllo c’era al di fuori della fiera. L’ingresso nel recinto è avvenuto alle 19:15, il tutto si è concluso alle 20.

È impensabile che chi organizza non tenga conto di una cosa di questo genere, bisogna farlo per fascia oraria: se si da appuntamento ad un gruppo alle 17, si deve far entrare il gruppo delle 17 e così via. Invece si è permesso che ci fosse di tutto e di più: c’era gente che aveva appuntamento due giorni dopo, gente che è andata tre ore prima. All’interno, invece, abbiamo trovato, tutto sommato, una buona organizzazione”.

Risentite qui l'intervista di Paolo Rapeanu e Gigi Garau

