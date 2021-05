Vaccinazioni, Sardegna maglia nera: nel prossimo week end l’open day per immunizzare gli over 40

L’Isola è maglia nera in Italia per le vaccinazioni. Secondo i dati del ministero della Salute sono state consegnate in Sardegna 840 mila e 840 dosi e di queste ne sono state somministrate 684 mila e 966, l’81, 5 %. Una percentuale che vede l’Isola in ultima posizione in Italia (la media nazionale è del 92 %).

L’Ats intanto è al lavoro per l’organizzazione degli open day vaccinali. Al momento si sta ragionando sulla dotazione del personale per partire già il prossimo week end o, al massimo, il prossimo ancora. Tante le ipotesi, l’idea è quella di fare un orario allungato dalle 8 del mattino alle 2 di notte.