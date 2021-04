Vaccinazioni in Sardegna, Nieddu: “Rinunce su AstraZeneca tra il 40 e 50 per cento. Troppe”

I numeri sulle vaccinazioni in Sardegna non raccontano nulla di buono. Dosi che non arrivano e in più ci si mettono anche le defezioni. E sì perché nell’Isola le rinunce a vaccinarsi con il siero AstraZeneca si attesta al 40%. In alcuni casi superano il 50%. E questo anche a causa della pessima comunicazione su questo vaccino che sembra davvero nato su una cattiva luce.

Dati veramente preoccupanti quelli confermati dall’’assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu, all’agenzia LaPresse. “Dopo le ultime vicende di AstraZeneca abbiamo registrato ulteriori defezioni dopo quelle dei giorni scorsi. Troppe. Cito due esempi significativi, in un centro sono venuti meno 450 prenotati su 800 e in un altro oltre 300 su 600: e l’andamento è questo in tutta la Sardegna”.

In ogni caso, d’ora in poi AstraZeneca sarà inoculato solo agli over 60 “come da prescrizione ministeriale”.