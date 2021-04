Vaccinazioni, accelerata nell’ultima settimana in Sardegna: ma l’Isola è ancora penultima

Ora la Regione accelera sui vaccini. L’Isola stacca la Campania e abbandona l’ultima posizione. Secondo i dati forniti settimanalmente dalla Fondazione Gimbe la percentuale di popolazione che ha completato il ciclo vaccinale in Sardegna è al 5, 8 % e sale al penultimo posto. Per quanto riguarda gli over 80 il ciclo completo è stato somministrato al 29, 8 % della popolazione sarda e anche qui la Sardegna è penultima, peggio dell’Isola solo la Toscana). Mentre nella fascia 70-79 anni la popolazione immunizzata è al 3 %, in piena media nazionale.