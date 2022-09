“Vacanze in Sardegna rovinate, il nostro van svaligiato a Porto Pino: hanno rubato pure i vestiti”

Le vacanze in Sardegna se le ricorderanno a lungo, e purtroppo non in positivo, Irene Bissoli, 24enne di Verona, e il suo compagno, Andrea. La coppia, due giorni fa, ha visitato la spiaggia di Porto Pino, a Sant’Anna Arresi. Dopo aver parcheggiato il van in un’area a pagamento si sono goduti il mare sardo ma, al loro ritorno, hanno trovato il furgone svaligiato. Vetri rotti, armadietti divelti, attrezzatura, vestiti e cibo portati via. È proprio la giovane a denunciare tutto con un post pubblico su Facebook, raccontando nel dettaglio ciò che è successo, facendo l’elenco degli oggetti rubati e lanciando un appello: “Dobbiamo restare un’altra settimana in Sardegna, non abbiamo più nemmeno i vestiti”. Nei gruppi social di Sant’Anna Arresi sono già tanti i commenti di sdegno ma, anche, quelli di sardi che si dicono pronti ad aiutare la coppia di vacanzieri, anche aprendo una raccolta fondi. Ecco, di seguito, il post pubblicato da Irene Bissoli.

“Siamo due ragazzi di 24 anni e come tutte le persone oneste stiamo facendo grandi sacrifici per poter fare ciò che ci piace e siamo finalmente riusciti a realizzare il sogno di avere la nostra piccola casa su ruote, un vw T4. Il giorno 26 settembre ci siamo recati presso la spiaggia “dune di porto pino” a Porto pino. Abbiamo parcheggiato il nostro van vw T4 nel “Parcheggio a pagamento Porto Pino “le dune”” alle ore 18.20 pagando i 5€ del parcheggio e quando siamo tornati alle ore 20.00 abbiamo trovato il nostro van in queste condizioni. Ci hanno rotto due vetri, tagliato due gomme e portato via tutti questi oggetti: fornello da campeggio bianco 3 fuochi, p annelli solari ecoworth, i nverter, m aschere da snorkeling Decathlon, g avetta da 4 persone Decathlon, due sacche North Face gialle piene di tutti i nostri vestiti, u na scatola di plastica trasparente piena di vestiti da donna, un f ornellino campingaz Decathlon, la doccia solare nera Decathlon, una b ombola del gas 5 litri arancione più due bombole di gas piccole, s carpe dr Martens, s carpe Saucony, due carica computer Mac, cunei Thule nuovissimi, una macchinetta del caffè da macchina e una moka. In più, queste magnifiche persone hanno rubato anche passata di pomodoro, aceto, piselli e ceci e la cosa ci lascia ancora più perplessi. Siamo veramente allibiti, arrabbiati e delusi. Queste persone ci hanno rovinato la vacanza e ora ci troviamo senza tutti questi nostri averi che abbiamo pagato e ci siamo guadagnati. Chiediamo quindi gentilmente, se doveste trovare vestiti gettati lungo le strade, o doveste vedere in giro questi oggetti, di contattarci il prima possibile. Tra tutte le cose rubate i vestiti sono veramente la cosa per noi più necessaria, dobbiamo stare sull’isola un’altra settimana e non abbiamo più nulla. Sono vestiti non di marca per questo pensiamo che questi ladruncoli, non trovando nulla di valore li abbiano gettati nelle campagne e zone limitrofe. Speriamo vivamente che a nessuno capiti tutto ciò, ora noi ci rimbocchiamo le maniche, ma speriamo vivamente che chi ha fatto tutto ciò venga trovato e punito. Andrea e Irene”.