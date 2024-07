Vacanze in Sardegna con un tocco di mistero: Alfredo Barrago strega i turisti con il nuovissimo “Real Magic Experience”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Per i turisti e i sardi più curiosi, esigenti e sempre in cerca di nuove attrattive immersive e innovative, parte a Cagliari al Teatro Houdini in Via Molise, 2 il progetto “Real Magic Experience” che per tutto il periodo estivo, da luglio a settembre tutti i martedì alle ore 21.00, offrirà ai visitatori un’opportunità unica nel suo genere: l’esplorazione a 360 gradi del mondo dell’illusionismo tra percorsi guidati, spettacoli e degustazioni. Il teatro quindi non solo come luogo di rappresentazioni ma come universo da attraversare in ogni suo spazio fisico ed evocativo, alla scoperta di mille segreti, dettagli, oggetti e richiami al passato con le vicende e la narrazione dei personaggi che hanno segnato la storia internazionale della magia. Dalla Parigi di fine Ottocento alla Cagliari dei nostri giorni, prende vita quindi un’iniziativa inaugurata per la prima volta in Francia da Eugène Houdin, uno dei più grandi illusionisti di tutti i tempi e ampiamente accettato come padre della magia moderna, nel suo Teatro-Museo della capitale francese. Houdin infatti, proponeva al pubblico, unitamente alle sue memorabili esibizioni, l’esperienza di vivere la magia nel suo ammaliante contesto, risvegliando emozioni, stupore e curiosità per un’avventura incantata a tutto tondo.

Ispirato dal grande fascino e potenzialità attrattive di questa antica e ingegnosa proposta spettacolare, Alfredo Barrago, direttore artistico dell’Houdini, ha perciò deciso di aprire le porte del suo spazio a Cagliari, per accogliere e coinvolgere i turisti e i sardi in uno show divertente e memorabile, assieme all’esplorazione dei segreti meandri del suo Teatro. “Questa idea mi accompagna sin dal 2006, quando ho aperto il primo spazio in periferia – racconta Barrago – adesso tutti gli oggetti d’epoca, le stampe e le preziose teche che custodiscono piccoli tesori del mondo magico, costituiranno le tappe di un mini tour per i visitatori, che culminerà poi nello show finale”. Il “Real Magic Experience” si inserisce in una strategia di attrazione turistica che mette al centro dell’intrattenimento il turista stesso che vive così un’esperienza di “viaggio” nel viaggio. Un’avventura sul filo del surreale, tra illusioni, manipolazioni, invenzioni, mentalismi e sorprese in un luogo, il Teatro Houdini, che rappresenta l’unico riferimento d’eccellenza in Sardegna per l’arte dell’illusionismo. Alfredo Barrago, considerato un fuoriclasse della magia e famoso per la sua partecipazione ai più importanti programmi televisivi italiani, con questo suo progetto inaugura un avvincente e brillante approccio al turismo nazionale e internazionale. “Ho pensato di proporre gli eventi tutti i martedì di ogni settimana – dice Barrago – perché sono i giorni solitamente meno affollati di offerte d’intrattenimento”. Al via dunque tre mesi di “Real Magic Experience”, per una vacanza in Sardegna con un tocco speciale dal gusto misterioso!