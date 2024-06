Va in vacanza in Portogallo e viene travolta da un’onda: Margherita muore a 28 anni 

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Una vacanza all’estero, in Portogallo, che si trasforma in tragedia per la giovane Margherita Salvucci, 28 anni, originaria di Colmurano, in provincia di Macerata. La 28enne si trovava sull’Isola di Madeira insieme alla sua famiglia. Margherita stava scattando delle foto insieme alla sorella quando l’oceano ha iniziato ad ingrossarsi. Lei però non si è allontanata ed è salita su uno scoglio, quando poi un’onda anomala l’ha colpita. Un ragazzo italiano si è tuffato per aiutarla ma una volta a riva le condizioni di Margherita erano già molto gravi, a causa delle ferite riportate alla testa e l’acqua entrata nei polmoni. Purtroppo, dopo una nottata ricoverata in ospedale, Margherita non ce l’ha fatta ed è deceduta questa mattina. La famiglia di Margherita è molto nota a Colmurano, in quanto sua madre, Ornella Formica, aveva ricoperto la carica di Sindaco. Cordoglio unanime di tutta la comunità espresso dal sindaco Mirko Mari: “Una tragedia che ci tocca tutti. Ci stringiamo al dolore immenso della famiglia”.