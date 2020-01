Va a vivere con la sua ragazza e la accoltella 14 volte in 24 ore: lei è viva per miracolo. Una vicenda davvero inquietante, un altro femminicidio per fortuna solo sfiorato in Italia, avvenuto in Calabria. Ieri erano andati a vivere insieme, nella notte lui l’ha accoltellata 14 volte, lasciandola in un lago di sangue. La donna, per fortuna, è scampata al massacro: è ricoverata nell’ospedale di Reggio Calabria con ferite al torace e all’addome. Grave ma non è in pericolo di vita. “Ed è quasi un miracolo: le coltellate dell’aspirante femminicida l’hanno colpita in punti vitali come la giugulare, l’emitorace, l’addome.

Quanto al giovane, è stato arrestato poche ore dopo. Martelli era nascosto in una intercapedine del sottotetto dell’abitazione, con i vestiti ancora intrisi di sangue. I carabinieri di Locri sono intervenuti in via Foggia a Locri trovando la ragazza sul pianerottolo dell’appartamento all’ultimo piano. Subito soccorsa, è stata trasportata prima nell’ospedale di Locri e poi trasferita in quello di Reggio Calabria. Gli investigatori hanno accertato che la donna, che da alcuni mesi faceva l’estetista, recentemente aveva allacciato una relazione sentimentale con Martelli e che proprio ieri mattina i due erano andati a vivere insieme”, rivela nei dettagli il nostro giornale partner Quotidiano.net.

