Uta, nuovo bando di contributi a fondo perduto per le aziende colpite dalla crisi del Covid

Il Consiglio Comunale di Uta ha deliberato un nuovo bando di contributi a fondo perduto per le aziende colpite dalla crisi emersa dall ‘emergenza Covid 19. L’ importo massimo del contributo sarà scagionato in base alle fasce di riduzione del fatturato e potrà arrivare fino a 400 euro, Sarà sufficiente attestare una riduzione a partire dal 25 % rispetto ad un analogo periodo del 2019 e la documentazione relativa alla spesa da sostenere. Il bando, riservato alle attività con sede legale o fiscale a Uta non beneficiarie di analogo contributo comunale, fa seguito al precedente riservato a chi ha dovuto subire la chiusura dell’attività dai vari DPCM. Le domande di potranno presentare fino al 10 settembre prossimo consentendo di non dover correre in questo periodo estivo. Il Sindaco Giacomo Porcu: con questo intervento proseguono le azioni a sostegno delle attività del paese che da subito abbiamo messo in campo. Uno strumento semplice e snello che non ha la pretesa di risolvere i tanti problemi emersi dalla crisi sanitaria ma, insieme agli altri sostegni statali e regionali, potrà dare una boccata d’ossigeno importante ai nostri operatori economici. L’assessore alle attività produttive Marco Pillitu: Dopo il primo contributo a favore delle attività economiche completamente chiuse, si vuole, attraverso questo bando, offrire un aiuto anche a tutte quelle attività che sono state penalizzate dall emergenza covid in termini di calo del fatturato.