Uta, mamma con bimba in bici colpite da un’automobilista pirata: “Fatti viva anche per i danni”

Stava attraversando a piedi l’incrocio tra via Decimo e via San Leone a Uta, trainando la bici con in sella, sul trasportino, la figlia di 4 anni, quando è stata colpita da una Fiat Panda bianca guidata da una donna che, dopo essersi fermata e avere fatto notare che non riusciva a passare, ha rimesso in moto la macchina e se n’è andata. Valentina Piras e la sua piccola, per fortuna, non hanno riportato danni, ma solo per miracolo. Discorso diverso, invece, per il mezzo a due ruote, semidistrutto: “Spero che la donna al volante si faccia viva, la bici ha riportato dei danni”, spiega il marito di Valentina, Danilo Meloni, che ha fortunatamente dovuto fare i conti solo con il danneggiamento del mezzo. “La invito a farsi viva, mi può contattare in qualunque momento alla seguente email: [email protected]”.