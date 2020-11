Uta, la squadra del sindaco Porcu è pronta: ecco le deleghe

Con le deleghe attribuite ai consiglieri comunali si completa il quadro della riconfermata Amministrazione Comunale di Uta. Ecco la squadra del Sindaco Giacomo Porcu, con la quale dovrà affrontare i prossimi cinque anni di mandato: Graziano Meloni, 41 anni sottufficiale dell’Aeronautica Militare, per la valorizzazione delle risorse ambientali, Verde Pubblico, decoro e Arredo urbano; Ilaria Piparo, Tributarista di 35 anni, per i tributi a Benessere degli animali d’affezione; Filippo Sarais, Ingegnere di 36 anni, per l’innovazione tecnologica e adeguamento informatico; Federica Giuseppa Melis, casalinga di 48 anni, per la valorizzazione dei beni archeologici; Rossano Pibia, imprenditore agricolo di 50 anni, per l’agricoltura, allevamento e viabilità rurale.

“Ringrazio i consiglieri per la grande disponibilità mostrata – afferma il sindaco Porcu – il loro contributo sarà fondamentale per raggiungere gli obiettivi presenti nel nostro programma d’amministrazione che gli utesi hanno dimostrato di apprezzare confermandoci la loro fiducia dopo i primi cinque anni”.

“Alla base delle scelte, condivise con ognuno di loro, la grande motivazione e le competenze personali nei vari ambiti. Come negli anni passati potrò contare su una squadra di cui ho piena stima e fiducia, in cui la lealtà al progetto sarà alla base di ogni azione utile a migliorare il nostro paese e i servizi ai cittadini. Sono tante le iniziative che stanno proseguendo spedite e altre prossime all ‘avvio. Come ho chiaramente espresso nel documento di presentazione delle linee programmatiche, agli atti del primo Consiglio Comunale, daremo il doveroso ascolto a tutte le proposte che perverranno nell’ interesse esclusivo di tutta la nostra Comunità” conclude.