Uta, il sindaco risponde alle mamme sull’acquisto del materiale di cancelleria

In una nota la risposta del primo cittadino “Comprendiamo l’ansia del momento e le preoccupazioni”.

Nella giornata di ieri, abbiamo raccolto la testimonianza di una mamma di Uta (che ha espresso il desiderio di non manifestare la propria identità per ragioni di riservatezza a tutela del figlio minore) che in maniera abbastanza semplice e composta, si poneva una domanda: “Le sigarette possono essere vendute e il materiale di cancelleria no”, un quesito che riportato anche a livello nazionale ha suscitato la presa di posizione da parte di esponenti politici e di governo. Era stato proprio l’On. Salvatore Deidda, qualche giorno fa, proprio dalle pagine di Casteddu on Line, a lanciare un appello per sollecitare chi di competenza, a disporre la vendita del materiale di cancelleria, non solo, proprio l’altro giorno, il governatore del Piemonte, Cirio, ha firmato l’ordinanza che da lunedì 30 marzo permette la vendita al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio. La mamma di Uta ha voluto rivolgere un appello al primo cittadino, in altri centri limitrofi, come ad Assemini per esempio, un’associazione di categoria è pronta a rappresentare alle autorità competenti, una formale richiesta per la riapertura dei negozi deputati alla vendita del materiale di cancelleria e cartolibreria.

Risulta inoltre, che in qualche grosso supermercato dell’hinterland cagliaritano, l’acquisto dei prodotti in questione sia ancora possibile, ma questo naturalmente non cambia l’ordinanza disposta dal governo italiano. Di seguito riportiamo integralmente la nota ricevuta dal Sindaco di Uta Dott. Giacomo Porcu.

“A Uta, come in ogni altro Comune, le limitazioni imposte dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, non consentono alle rivendita al dettaglio di materiale scolastico, di cancelleria e simili, di rimanere aperti. Nell’articolo, la mamma, di cui non son chiare le generalità, fa riferimento a dei paesi limitrofi nei quali asserisce si deroghi a questo divieto. Da quanto ci risulta, essendo in costante contatto con tantissimi colleghi amministratori, detta affermazione risulta priva di fondamento. Risulta, invece, che qualche Comune, di concerto con dei rivenditori, avrebbe effettivamente pensato a modalità di vendita a domicilio, che però non sono MAI state attivate in quanto in evidente contrasto con le norme attualmente in vigore. Detta infrazione, tra le altre conseguenze, avrebbe potuto portare oltre al forte sanzionamento del commerciante, alla sospensione della sua attività, oltre a creare ripercussioni negative al cliente e di chiunque altro avesse favorito detta condotta scorretta. Senza considerare gli evidenti risvolti insiti nell’incremento del rischio di contagio. Quanto riferito dalla Signora, ci rammarica, visto il costante impegno profuso per migliorare gli edifici scolastici e i servizi dedicati agli studenti, con centinaia di migliaia di euro spesi in questi cinque anni e il prossimo avvio della costruzione della scuola più moderna e all’avanguardia del panorama sardo, col progetto Iscol@ da undici milioni di euro. Queste nostre preoccupazioni e valutazioni sono state condivise, peraltro anche sui social, dalla stragrande maggioranza delle mamme utesi, che, ben capendo il momento, hanno chiara l’importanza imprescindibile della salute dei bambini e loro, accettando con pazienza e assoluto rigore le limitazioni in corso. Evidenziamo, inoltre, che del problema in questione si è diffusamente discusso sia con la Dirigenza scolastica di Uta che in seno alle rappresentanze dei Comuni, per portare il tema all’attenzione del Governo e della Regione, le uniche Istituzioni titolate a poter valutare, e assumere, nuove disposizioni, a cui tutti i Comuni ovviamente si uniformeranno. Come Amministrazione comunale stiamo portando avanti una linea di condotta che sia totalmente coerente con le decisioni e le norme assunte dal Consiglio di Ministri, dalla Regione e dalle Istituzioni sanitarie. Non ci lasceremo andare ad alcuna “libera interpretazione” che di seguito possa, malauguratamente, risultare deleteria alla tutela della salute dei nostri concittadini. In un momento di straordinaria emergenza sanitaria, questi sono i principi che devono guidare ogni nostra azione. Non meno grave e preoccupante è per noi la circostanza attuale che vede, ormai da settimane, la chiusura forzata di decine di attività del paese e la sofferenza di centinaia di nostri concittadini, che con sacrificio portano avanti le loro attività. A loro sarà dedicato il massimo impegno per una pronta ripresa. Comprendiamo l’ansia del momento e le preoccupazioni, come sempre prestiamo la massima attenzione alle istanze dei nostro compaesani ma, siamo altrettanto certi che tutti siano ben consci che la gravità del momento non ci consentirà di poter assecondare richieste non conformi alle disposizioni vigenti. Le uniche che ci consentiranno di metterci alle spalle quanto prima questo terribile momento. Forza Uta, uniti ce la faremo. Il Sindaco L’ Assessore alla Pubblica Istruzione Giacomo Porcu Andrea Onali”.