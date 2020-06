Uta, e luce fu: attivata l’illuminazione pubblica nelle vie Argius, Is Tasurus e Prunisceddas

Attivata l’illuminazione pubblica nelle vie Bascus Argius, via Is Tasurus e via Is Prunisceddas. Si tratta di interventi previsti all’interno dei lavori di riqualificazione stradale nei tre lotti denominati “Uta Nord”, “Uta Sud” e “Uta Ovest”. Sono strade molto trafficate, nelle quali si è sviluppata sia la crescita dei nuovi rioni del paese, altre ad essere caratterizzate dalla presenza di importanti siti d’interesse comune come il campo sportivo e la ludoteca di Santa Porada, per i quali non era stato previsto alcun intervento negli anni passati. Opere che si uniscono ai nuovi marciapiedi e al rifacimento del manto stradale rendendo più sicuro il transito veicolare e dei pedoni.