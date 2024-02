Uta, detenuto incendia la propria cella e aggredisce gli agenti: in 4 in ospedale intossicati dal fumo

A renderlo noto è il segretario generale della UIL PA Polizia Penitenziaria della Sardegna Michele Cireddu che aggiunge: “Sono stati momenti di estrema tensione, in questi casi è importante agire immediatamente per mettere in salvo i detenuti ed evitare che il panico possa creare ulteriori catastrofi. Gli Agenti stanno reggendo un urto di eventi critici sulla propria pelle e non è più ne possibile nè immaginabile continuare in questo modo. Proprio ieri abbiamo incontrato il nuovo Provveditore ed ha convenuto con noi sulla necessità di riorganizzare di sana pianta i processi lavorativi. Il personale di Polizia Penitenziaria in troppi Istituti della Sardegna è in costante ed estrema emergenza e proprio per questo, il Provveditore, ha disposto che tutte le Direzioni degli istituti riorganizzino radicalmente i processi lavorativi per permettere al personale di poter svolgere il proprio lavoro con livelli di sicurezza accettabili e con la dignità che merita un corpo di Polizia dello Stato”.