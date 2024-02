Uta, cane incustodito morde un passante: denunciato il padrone per lesioni e omessa custodia.

Uta, dopo le indagini intraprese a seguito di una querela per lesioni personali presentata da un sessantasettenne, i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà, per lesioni personali e omessa custodia e malgoverno di animali, un 55enne del luogo, disoccupato e incensurato. Avendo lasciato incustodito per strada il proprio cane meticcio, l’uomo è responsabile dei danni cagionati alla vittima tramite un morso poi refertato presso il pronto soccorso del Policlinico di Monserrato.