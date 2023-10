Uta, aveva reso la vita impossibile alla ex convivente: per un operaio scatta il divieto di avvicinamento.

I carabinieri di Uta hanno notificato ad un operaio di 46 anni, già noto per precedenti denunce, un’ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa emessa dal Gip presso il Tribunale di Cagliari, in relazione a un procedimento penale per maltrattamenti in famiglia. L’uomo aveva reso impossibile la vita alla ex convivente tanto che la donna si era rivolta ai militari per interrompere la catena di vessazioni. I Carabinieri vigileranno ora allo scopo di verificare che l’uomo rispetti quanto disposto dalla Magistratura.