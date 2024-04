Uta, auto in fiamme durante la notte

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Il fatto è avvenuto due giorni fa alle 3 del mattino ai danni di una cittadina che esprime: “State attenti”. Era in sosta in piazza Garibaldi, affianco alle scuole elementari, quando, ad un certo punto, fumo e fiamme hanno avvolto l’utilitaria: lo scenario, purtroppo, è sempre lo stesso, quello che si ripete ogni qualvolta viene compiuta un’azione del genere. I danni sono ingenti, macchina da rottamare, e i disagi per il proprietario, oltre che economici, sono quelli di non poter più usufruire del proprio mezzo. Si presume sia stato un atto vandalico, il gesto messo in atto da una o più persone di cui, al momento, si ignora l’identità.