Ussana, violento scontro tra un furgone frigo e un trattore: gravissimo un 70enne

Ussana, incidente stradale sulla SP 466.

Intervento dei Vigili del fuoco alle 7 circa di questa mattina per un incidente stradale sulla strada Provinciale 466, all’altezza del km 4, in territorio di Ussana. Nel sinistro sono rimasti coinvolti un autocarro cella frigo per il trasporto di generi alimentari e un trattore agricolo.

I Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e della sede stradale.

Un uomo di settant’anni, che viaggiava a bordo del trattore agricolo, è rimasto gravemente ferito. Soccorso dal personale sanitario inviato dal servizio territoriale di emergenza, è stato trasportato in ospedale con un codice rosso.