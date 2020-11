Ussana in lacrime per Simona Manca, la 39enne positiva al Covid morta al Brotzu

Ussana sgomenta per Simona Manca, la 39enne positiva al Covid morta al Brotzu.

Incredulità e tante lacrime nel paese della donna che, dopo aver perso il figlio una settimana fa, è morta uccisa da una polmonite Covid. Il sindaco Emidio Contini: “Tragedia immensa, Simona lascia un marito e una bimba piccola”

“Simona lascia un marito e una bimba di 5 anni, è una tragedia immensa”. È affranto Emidio Contini, sindaco di Ussana, per la morte di Simona Manca, la 39enne che si è spenta oggi al Brotzu dopo aver lottato, con l’aiuto del personale medico, contro il Coronavirus. Qualche giorno fa aveva perso il bimbo che portava in grembo al Santissima Trinità: i medici erano riusciti a salvarle la vita, con un intervento eccezionale che ha visto, in tandem, dottori dell’ospedale di Is Mirrionis e rianimatori del Brotzu. Proprio lì si è fermato il cuore della donna, dopo giorni di battaglia nel reparto Covid allestito nel più grande ospedale della Sardegna. Nel suo paese natale la notizia è arrivata in pochissimo tempo, gettando tutti nella disperazione.

“Simona era diplomata, faceva la casalinga e la mamma, ussanese da generazioni, così come Mirko, suo marito. La sua scomparsa ci addolora molto, a nome mio e di tutta l’amministrazione comunale esprimo le più sentite condoglianze e la massima vicinanza a tutti i suoi parenti. Conosco i genitori di Simona e del marito da tantissimi anni, ci lega un buon rapporto”, spiega Contini. Che lancia un monito sacrosanto: “Il virus c’è e colpisce, dobbiamo tutti prestare la massima attenzione. La morte di una nostra giovane concittadina non può e non deve lasciare nessuno indifferente”.