Ussana, da fotomodello a star del grande schermo: Biker incanta tutti

Incanta tutti Biker, fedele amico e compagno di giochi e passeggiate della sua padrona Serena: ha conquistato così, senza troppi provini, il ruolo in un film che è stato girato a Montevecchio. Tra i boschi e la natura del luogo, ha seguito le indicazioni della sua padrona e, ciak dopo ciak, le scene sono state girate alla perfezione. Non si sottrae all’obiettivo, sembra essere cosciente della sua bellezza, al mare o al fiume Biker si mette in posa innanzi a Serena e alcune prove come attore le aveva già effettuate per carnevale, interpretando, ovviamente, la parte della nonna in Cappuccetto Rosso, sceneggiatura che ha permesso di conquistare il terzo posto come miglior gruppo mascherato.

“È stato a dir poco emozionante vivere quest’esperienza. Unica. Ma lo è stato ancora di più considerando il fatto che non è stato assolutamente semplice. Biker – ha espresso Serena attraverso la sua pagina social – ha girato la parte in un film. All’interno di un bosco, con tante persone a lui sconosciute, una troupe con attrezzature di ogni genere, senza guinzaglio, totalmente libero ascoltando nient’altro che i miei comandi, le capre che pascolavano a pochi metri da noi ( altrettanto difficilissimo). Rientriamo stanchi, sfiniti ma felicissimi. Adesso non vediamo l’ora che il film sia pronto per poterlo vedere sui grandi schermi”.