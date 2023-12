Ussana, 22enne investe due tunisini che camminavano sulla statale: sono gravissimi.

I carabinieri di Monastir sono intervenuti sulla Ss 466 a Ussana per un sinistro stradale con feriti. Un 22enne di Serdiana, alla guida di una Nissan Micra, ha investito due ospiti del centro di accoglienza per migranti di Monastir, due tunisini di 32 e 35 anni. I due stavano camminando sul ciglio della strada. Soccorsi dal 118 sono stati trasportati al Brotzu e al Policlinico di Monserrato dove si trovano ricoverati in prognosi riservata e in pericolo di vita. Il giovane investitore è risultato in regola, il veicolo è stato comunque sottoposto a sequestro penale.