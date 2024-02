Uso e abuso del digitale tra i giovani, successo per l’incontro tra genitori e professionisti a San Sperate

Si è svolto presso la sala Consigliare del Municipio l’incontro pubblico con l’obiettivo di aiutare i genitori ad educare i minori ad un uso consapevole, responsabile, critico e creativo del digitale, insegnando loro le competenze, le regole e i valori necessari per navigare in sicurezza nel mondo digitale. Un uso eccessivo o inappropriato del digitale può causare dipendenza, isolamento, ansia, stress, disturbi del sonno, problemi di salute fisica e mentale, perdita di contatto con la realtà e con se stessi.

I minori possono essere esposti a contenuti inadatti, violenti, pornografici, falsi o illegali, o a situazioni di cyberbullismo, sexting, grooming, phishing e altre forme di truffa o violenza online. Il digitale può quindi minacciare la sicurezza, la privacy, la dignità e il benessere dei minori. Organizzato dal Comune, dopo l’introduzione del sindaco Fabrizio Madeddu ha preso parola Federico Bacco, dottore di ricerca in diritto penale e criminologia, Cinzia Secci, pedagogista, Antonio Grussu, sviluppatore software, Raffaele Vargiu, assessore ai servizi sociali. “Un bell’incontro di azioni concrete per supportare la genitorialità in continuità con le iniziative già promosse lo scorso anno. La tanta partecipazione mostra che le attenzioni dell’amministrazione sono in sinergia con genitori ed educatori. Ringrazio relatori e convenuti, in attesa del prossimo appuntamento dedicato ai nostri bambini e ragazzi” ha espresso una mamma.