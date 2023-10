Urla e botte ai vetri, caos sul bus in viale Marconi a Cagliari: nei guai un gruppo di giovani

Urla, baccano e botte ai vetri. Caos ieri sera poco prima delle 20 sul bus Ctm della linea 30 in direzione piazza Matteotti. Protagonisti un gruppo di giovani. L’esplosione di violenza ha convinto il conducente del mezzo a fermare il bus in viale Marconi, all’altezza dell’angolo di via Sarpi, per richiedere l’intervento di una pattuglia della polizia. Tre le auto che sono giunte sul posto. L’azienda ha messo a disposizione delle forze dell’ordine le immagini delle telecamere presenti sul mezzo.