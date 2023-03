Uova pasquali per i bimbi malati, il bel gesto della tiktoker cagliaritana: “Raccolta fondi aperta a 113mila fan”

Di Paolo Rapeanu



apertura

Federica Pilato, insieme a Mauro Argiolas ha organizzato un “match” per raccogliere soldi per regalare un dolce a ogni piccolo paziente dell’ospedale di via Jenner: “I social possono essere utilizzati anche per fare del bene”