Un’estate gourmet a Palazzo Doglio

Palazzo Doglio è lieto di annunciare i prossimi straordinari eventi gastronomici che arricchiranno le serate di giugno e inizio luglio presso la Corte e l’Osteria del Forte.

Si parte il 19 giugno, dalle 19:30 alle 22:30, con il ritorno del format “I Love Rosé” dedicato a tutti gli amanti dei vini rosati. La manifestazione, ideata dalla rinomata cantina So Chic! mira a promuovere e valorizzare i rosé sardi di eccellenza, autentici tesori enologici dell’Isola, attraverso le etichette proposte da 9 cantine, tra cui Cantina Audarya, Cantina Santadi, Tenute Aini Vini, Cantina Mesa, Siddura, Saraja, Cantina Surrau, Sella & Mosca e So Chic!. Il biglietto d’ingresso, al costo di 15 euro, include la degustazione di tre vini rosé, mentre lo streetfood sarà disponibile al prezzo di 10 euro. Immancabile nel dress code un tocco di rosa per celebrare il protagonista della serata.

Gli eventi gourmet proseguono con l’atteso ritorno della cucina d’autore di Carlo Cracco all’Osteria del Forte. Dopo il successo delle precedenti serate, il 20 giugno 2024, la straordinaria cucina dello chef stellato tornerà a incantare Cagliari. Carlo Cracco, rinomato per la sua maestria e a capacità di sorprendere anche i palati più esigenti, proporrà un menu creato per l’occasione. La serata inizierà con una “piadina sfogliata alle erbe selvatiche, arricchita con mosciame di tonno, origano e una deliziosa maionese al porro bruciato” come amuse-bouche. Si proseguirà con un antipasto che vedrà protagonista un “uovo morbido impanato al pesto, accompagnato da pappa al pomodoro e una colorata giardiniera di verdure”. Il primo piatto sarà un “risotto al cavolo nero affumicato, arricchito con uova di salmone e colatura di cagliata ligure”, una combinazione di sapori intensi e delicati. Per il secondo, lo chef presenterà “un’ombrina bocca d’oro maturata, servita con una riduzione di gamberi e una carota dell’orto marinata al cedro”, seguito da un imperdibile dessert per completare questo imperdibile viaggio gastronomico.

Il 2 e 3 luglio sarà la volta dell’“Euphoria Dinner Show” una serata unica ispirata alle grandi Dinner Show londinesi. A partire dalle 20:30, la Corte Doglio offrirà una cena-spettacolo sotto le stelle con un menù creato appositamente per l’evento. La serata combinerà elementi di rock, soul, funk, pop latino, musica dance e pop internazionale, con performance dal vivo di artisti di spicco – Antonio Parisi, noto per il musical Notre Dame, Arianna Capriotti dal musical Pretty Woman, e Riccardo Guarnaccia, talentuoso ballerino di Amici – con coreografie a cura di Simone Pigliacelli, celebre per le sue esibizioni televisive.

L’evento offrirà due formule di ristorazione, che si potranno acquistare contattando l’Osteria Del Forte, o sul sito di Palazzo Doglio nella sezione dedicata ai voucher: l’apericena a 45 euro, che include un tagliere, un’alzatina e bollicine o un cocktail, e la cena a 65 euro, che comprende bollicine, tre antipasti, un primo e un dolce, firmati dallo Chef Cocco.

Per info e prenotazioni dei tre eventi, è possibile contattare l’Osteria del Forte al numero 0706464154 o via email a [email protected]