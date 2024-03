Un’esperienza da sogno: Recensione 5 stelle per l’agenzia di viaggi di Barbara Rogmamn

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Carissima Barbara,

ho deciso di scrivere questa recensione, questa lettera, per dirti grazie per aver reso possibile un viaggio indimenticabile alle Maldive per me, mio marito Vittorio e i nostri amati figli, Alice e Lorenzo. L’esperienza che abbiamo vissuto grazie alla tua agenzia di viaggi è stato un sogno che si è avverato, arricchito dalla tua grande professionalità.

Il nostro desiderio di visitare le Maldive era un sogno nel cassetto, un desiderio che avevamo accarezzato per anni ma che sembrava lontano, considerando le nostre limitate risorse finanziarie.

Con grandi sacrifici siamo riusciti a risparmiare abbastanza per realizzare questo viaggio tanto atteso e festeggiare il nostro decimo anniversario di matrimonio con i nostri ragazzi. Abbiamo trasformato la mancata luna di miele in un’indimenticabile celebrazione dei nostri 10 anni di matrimonio, condividendo un viaggio speciale insieme ai nostri figli. Non avevamo mai avuto l’opportunità di viaggiare al di fuori della nostra amata Sardegna, e questa vacanza ha rappresentato per noi un’occasione unica.

Desidero inoltre sottolineare un aspetto fondamentale di questo viaggio straordinario: la scelta del Tour Operator Futur Viaggi come partner per la nostra avventura alle Maldive. Siamo felici e soddisfatti dal tuo consiglio di affidarci a questo Tour Operator, ritenendolo più affidabile di altri ben più noti e blasonati. La tua competenza e il tuo gusto nel selezionare i migliori partner per i tuoi clienti ha dimostrato di essere una scelta sicura.

Il supporto e l’assistenza costante che ci hai offerto durante tutto il processo di pianificazione e durante il viaggio stesso hanno reso la nostra esperienza ancora più speciale e priva di preoccupazioni. Non solo ci hai garantito un soggiorno impeccabile alle Maldive, ma hai anche saputo gestire con grande professionalità un imprevisto dell’ultima ora, trasformandolo in un’opportunità per vivere un’ulteriore giornata di magia e relax nel paradiso delle Maldive.

Purtroppo, al termine della nostra vacanza, ci siamo trovati di fronte a un imprevisto: il volo per il rientro in Italia è stato improvvisamente cancellato, gettandoci nel panico. È stato in quel momento critico che hai dimostrato tutta la tua professionalità e disponibilità assoluta. Nonostante l’ora tarda, ci hai assistito con calma, riuscendo a garantirci un’altra giornata di relax alle Maldive anziché il caos di un improvviso cambio di piani.

Barbara, con la tua professionalità impeccabile e il tuo cuore generoso hai superato ogni mia aspettativa, trasformando un sogno in realtà e un problema in un’occasione per donarci ancora più gioia. È per questo che ti ringrazio di cuore, e che consiglio la tua agenzia di viaggi, insieme al Tour Operator Futur Viaggi, con la massima valutazione possibile.

Per chiunque stia pensando a un viaggio bellissimo ma soprattutto in sicurezza , non posso che consigliare di rivolgersi a te, Barbara Rogmamn, e al Tour Operator Futur Viaggi per un’esperienza di viaggio unica e indimenticabile.

Un sentito grazie ancora, Barbara, per tutto ciò che hai fatto per noi. E a tutti coloro che leggeranno queste parole e si apprestano a pianificare un viaggio, non esitate a chiamare l’agenzia di viaggi di Barbara Rogmamn al numero 347 442 15 99 oppure al telefono fisso 070 640 2614, perché con lei saprete di affidarvi a un’eccellenza nel settore.

Con infinita gratitudine e affetto,

Francesca, Vittorio, e i nostri figli Alice e Lorenzo