Una vacanza tra mare e natura, uno dei resort più belli del Sud della Sardegna

La struttura si trova lungo la litoranea che da Cagliari porta a Villasimius, all’altezza della spiaggia di Kal’e’ Moru a circa 40 km da Cagliari e a 20 Km da Villasimius. Posizione comoda e unica, al riparo dalla confusione, a soli 700 metri dal mare raggiungibile a piedi in 10 minuti ed immersa nel verde, alle porte del parco naturalistico dei “Sette Fratelli”.

L’hotel è stato recentemente ristrutturato senza modificarne la struttura originaria del podere i cui fabbricati rustici erano adibiti in origine a magazzini per il raccolto, stalle e forni.

L’antica architettura originaria risalente alla seconda metà del 1700 è fatta di muri in pietra, con mattoni realizzati a mano in terra e paglia, intonaci colorati, tetti di tegole a coppi e pavimentazioni in pietra.

Punta di diamante della struttura è l’ampia piscina tropicale, più di 700 mq con idromassaggio, e da quest’anno completamente rinnovata, una nuova pavimentazione e nuovi macchinari che garantiscono un igienizzazione automatica.

Immerso nei 5000 mq di spazio all’aria aperta, in parte occupati da un enorme solarium che si estende nel verde dei giardini e degli aranceti con lettini distanziati tra loro ed igienizzati ad ogni utilizzo come previsto dalle normative anti-covid19 vigenti. Su prenotazione è possibile rilassarsi con massaggi open air, oppure allenarsi all’aria aperta nella zona gym equipaggiata con attrezzature di base.

L’hotel Il Monastero è dotato di 39 camere confortevoli, in cui ritrovi il fascino di un’altra epoca: arredi essenziali, alti soffitti, tonalità naturali e ambienti confortevoli per un’esperienza unica. Un viaggio indietro nel tempo. Tutte climatizzate con regolazione individuale, WI-FI e dotate di servizi privati quali: frigo-bar, tv satellitare, cassaforte e asciugacapelli.

Completa la struttura l’ampio ristorante-pizzeria con saloni interni e un’incantevole terrazza esterna a bordo piscina, per un pranzo tra amici, una serata in famiglia, una cena romantica a lume di candela. La cucina offre un’ampia scelta tra antipasti, primi, e secondi piatti accompagnati da contorni gustosi e delicati da assaporare con uno dei vini suggeriti sulla carta dei vini nazionali e regionali, tutti di ottima annata.

Grazie alla nostra collaborazione con la scuola subacquea Oceanblue-Diving, una i nostri ospiti potranno, su prenotazione e a tariffe scontate, seguire corsi sub, fare immersioni su relitti, secche o semplicemente programmare un’uscita in snorkeling. Grazie al centro equitazione adiacente l’hotel, sarà possibile prendere lezioni di equitazione, fare gite a cavallo in spiaggia o in collina. Completano l’offerta dei servizi la possibilità di escursioni in barca e roboanti avventure in dune buggy.

L’hotel Monastero offre un salotto esclusivo per festeggiare una cerimonia, una festa di compleanno, un battesimo, una laurea o un evento importante. E’ una location perfetta se cercate un ambiente che conservi la tradizione ma che, allo stesso tempo, sia confortevole. Un mix perfetto di tradizione ed eleganza.

Colori pastello, profumi preziosi ed atmosfere naturali contribuiranno a partire quotidianamente con il piede giusto. Potrai godere delle specialità locali a bordo di una delle più belle piscine della Sardegna del Sud.