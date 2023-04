Una settimana di vacanza a scuola nel momento più delicato dell’anno per l’inutile festa di Sa Die

Una settimana intera di vacanza a scuola, quando incombono verifiche, scrutini, recuperi e interrogazioni, per celebrare una specie di festa di cui, diciamolo, non importa nulla a nessuno. Se non, appunto, per fare festa, senza neanche chiedersi perché. A goderne, manco a dirlo, saranno i soliti: dipendenti regionali e comunali, in generale dipendenti pubblici e poi insegnanti e ragazzi. Con buona pace delle famiglie, che per una settimana dovranno fare salti mortali per organizzarsi con i figli, perché per chi fa lavori al di fuori del pubblico Sa Die è un giorno come gli altri. Giustamente.

Ma se si può sopravvivere all’assenza dei servizi regionali e comunali, il discorso si complica per la scuola. I ragazzi sono chiamati a un rush finale importante, nel periodo per loro più delicato, e interrompere così a lungo un percorso è davvero deleterio. Come sottolineano anche alcuni insegnanti. Ma se Sa Die de Sa Sardigna è una data storica, una ricorrenza da ricordare e raccontare e insegnare, perché non farlo a scuola, durante le lezioni, spiegando ai ragazzi di cosa stiamo parlando? Con le scuole aperte, fra i banchi, facendo regolarmente lezione.

Invece, è l’ennesima occasione di propaganda e di soldi pubblici a pioggia per manifestazioni che hanno l’unico scopo di alimentare consenso. Anche a spese degli studenti, e dunque del futuro di una terra che sprofonda ogni giorno di più e nemmeno se ne accorge.