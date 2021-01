Una Sardegna gialloarancio: bar e ristoranti chiusi, Isola isolata, scuole chiuse almeno sino al 15 gennaio. Nella notte scontro nel governo sulla data di riapertura dei licei, si punta sull’11 ma Solinas tira dritto e va verso il 15 gennaio, ordinanza dietro l’angolo. Weekend tutti arancioni e coprifuoco confermato alle 22: tutti blindati per il virus mentre medici e sindaci giurano che i contagi avvengono proprio in famiglia. In questo quadro caotico, il governo si accinge a varare le nuove misure restrittive per paura soprattutto della mutazione del virus, quella variante inglese che ha appena portato Boris Johnson a dichiarare il terzo lockdown, cittadini britannici chiusi in casa sino a metà febbraio.

E se negli Usa il Covid fa registrare addirittura un morto ogni 33 secondi, in Italia si rafforzano i divieti: le Regioni passeranno da gialle ad arancioni con un indice Rt più basso di prima, all’1, e diventeranno direttamente rosse con indice 1,25. Venerdì sarà dunque il giorno fatidico per capire in quale schema si potrà classificare la Sardegna, con la mappa dei colori che cambia di giorno in giorno sperando nella “zona bianca”, quella che con contagi bassi potrebbe finalmente consentire la riapertura delle palestre, delle piscine, persino dei cinema e dei teatri. ma che al momento sembra un miraggio.

Con i partiti di governo anche a schivare la crisi politica all’orizzonte: Renzi ritirerà davvero le due ministre provando a sfiduciare Conte? E Conte, che ora sembra deciso a cedere sia sui servizi segreti che sul Recovery Found, si ingoierà un rimpastone magari con Renzi ministro degli Esteri, Andrea orlando del pd vice premier e Luigi Di Maio agli interni col sacrificio inevitabile della Lamorgese. Lo sapremo nelle prossime ore: c’è chi prevede un pareggio con molti gol.

