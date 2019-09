“Una ragazza per il cinema”: Assemini incorona la bellissima Iris Mulas

La Sindaca Sabrina Licheri riceve Iris Mulas Miss “Una ragazza per il cinema 2019”. Dopo la brillante affermazione al teatro greco di Taormina, dove la giovane asseminese ha conquistato la fascia di miss “Una ragazza per il cinema 2019”, la Sindaca di Assemini ha voluto ringraziare a nome della cittadinanza la giovane concittadini che ha portato alla ribalta nazionale la cittadina dell’hinterland cagliaritano.

Licheri ha sottolineato l’importanza del lavoro quotidiano nell’impegno artistico, lavoro che la sedicenne Iris segue con scrupolo e dedizione, senza tralasciare l’impegno della scuola, infatti la giovane asseminese frequenta il quarto anno di un liceo cagliaritano e questo non la distoglie di partecipare alle sfilate e manifestazioni in cui è particolarmente richiesta. Un impegno che andrà a sommarsi con la scuola di cinema che Iris frequenta a Roma ormai da qualche anno. Ad accompagnare la neo Miss, il papà Andrea e l’inseparabile e bravissimo agente Federico Locci. Al termine dei ringraziamenti, foto di rito nell’ufficio della Sindaca e auguri per i prossimi meritati successi.