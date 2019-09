“Una presa di coscienza”: alla Marinedda l’arte di Vincenzo Ganadu a sostegno del pianeta

Sostegno alla lotta contro l’inquinamento e sensibilizzazione. Sono i due concetti chiave dell’evento “Una presa di coscienza”, organizzato dall’associazione sportiva Marinedda Bay insieme all’artista Vincenzo Ganadu. La manifestazione, programmata inizialmente per il 31 agosto e rinviata a causa del maltempo, si svolgerà venerdì 20 settembre nella spiaggia della Marinedda dalle ore 15 in poi.

La spiaggia del Comune di Trinità d’Agultu, protagonista con il surf da onda delle competizioni Marinedda Bay Open e Nesos king of grommets, torna ancora sulla scena per una buona causa. Dopodomani si svolgerà una performance per dire no alle plastiche in mare e per sensibilizzare i tanti turisti ancora presenti sulle problematiche dell’inquinamento. L’iniziativa, sposata dall’associazione sportiva Marinedda Bay e patrocinata dal Comune di Trinità d’Agultu, si intitola “Una presa di coscienza” e fa riferimento alle creazioni di Vincenzo Ganadu, originario di Sassari ma con radici anche a Isola Rossa, surfista e artista da oltre trent’anni.

La giornata di venerdì inizierà proprio con l’iniziativa del Comune di Trinità d’Agultu che ha aderito alla 27esima edizione di Legambiente denominata “Puliamo il mondo”. Le classi della scuola primaria e della secondaria in mattinata si recheranno alla Marinedda per una raccolta straordinaria di rifiuti, una giornata che servirà soprattutto a sensibilizzare i giovani e tutta la popolazione.

A seguire, a partire dalle tre del pomeriggio, inizierà l’attività di “Una presa di coscienza” con il live painting di una tavola di surf per mano di Vincenzo Ganadu, che coinvolgerà i ragazzi dell’associazione, i tanti allievi della scuola di surf Nesos surf school e tutti coloro che vorranno partecipare. Il tema sarà il grave problema dell’inquinamento dalle plastiche e dalle micro-plastiche. L’evento è libero e aperto a tutti, in particolare ai più giovani che vorranno esprimere le loro emozioni con l’arte. A fine serata i partecipanti potranno infine scambiare le loro opere con quelle dell’artista e chi riuscirà a raccogliere più plastica riceverà un riconoscimento: una sorta di gioco artistico che ha come obiettivo quello di sensibilizzare la popolazione.