Una pioggia di milioni per Cagliari, Truzzu: “Ecco come rifaremo il trucco a zone strategiche della città”. Il sindaco di Cagliari presenta le opere che saranno realizzate grazie a i nuovi finanziamenti. Da Barracca Manna al cimitero di Bonaria, da via Castelli a viale Trieste, da Terramaini alle scuole: “Venerdì abbiamo approvato l’assestamento di bilancio programmando 16 milioni di investimenti- spiega il sindaco di Cagliari-

Non c’è un solo euro di contributo a pioggia, solo investimenti concreti per il futuro.

Così invertiamo le vecchie e solite pratiche.

Iniziamo a rimettere in sesto il patrimonio comunale per lungo tempo trascurato: scuole, impianti sportivi, teatri, alloggi popolari, uffici comunali.

Cominceremo da subito a preparare i progetti per riqualificare alcuni pezzi di città: il cimitero di Bonaria, viale Trieste, i palazzi di Via Castelli, il canale di Terramaini.

Qui e nel grafico i dettagli: – 3.570.000 per le scuole

– 2.500.000 euro per il dissesto idrogeologico

– 5.000.000 per le manutenzioni dei beni comunali (impianti sportivi, alloggi popolari, mercati, edifici comunali)

– 1.047.000 per le manutenzioni e il recupero dei beni culturali

– 570.000 per la riqualificazione urbana del complesso di via Castelli

– 558.000 euro per Barracca Manna

– 390.000 euro per la riqualificazione e restauro del cimitero di Bonaria

– 230.000 per la riqualificazione funzionale di Viale Trieste

– 140.000 per la messa in sicurezza del Canale di Terramaini”.