Una luce blu nel cielo di Nuoro cattura l’attenzione degli ufologi

A segnalare un altro caso “sospetto” è “Ufo Sardegna News” che raccoglie le testimonianze di chi, con il naso all’insù, osserva volutamente o per caso il cielo che, in questo periodo, è, generalmente, sgombro di nubi. Tra giovedì e venerdì notte “è stata notata una strana fonte luminosa di colore blu, mentre stazionava nel cielo coperto di Nuoro, dalla zona in cui si trova l’associazione per l’istituzione della Libera Università Nuorese. Una ragazza che abita in quella zona, era nel cortile della sua abitazione fumando una sigaretta, quando verso le 23,15 ha notato che una nuvola era più illuminata delle altre presenti nel cielo – in un primo momento ho pensato che si trattava della Luna – ci spiega la testimone – ma quando le nuvole si sono spostate, ho visto che rimaneva ferma e aveva una colorazione bluastra, quindi ho fatto un breve video prima che la nuvola la nascondesse nuovamente -. Una volta terminata – si legge nella pagina – l’osservazione, la giovane donna era rientrata in casa per andare a dormire.

– un avvistamento interessante – ci dice Cuccu – questa volta documentato da un breve video, che conferma l’esistenza di un fenomeno luminoso osservato in due occasioni l’anno scorso, a Segariu e tra Gonnosfanadiga e Pabillonis, ma pure qualche anno fa, a Sassari e a Sant’Antioco”.