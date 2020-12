Una guida per capire se, come e quando muoversi durante le feste

Da alcuni giorni molto giallo e pochissimo arancione, ma niente rosso. Tra qualche giorno molto rosso, poco arancione, e niente giallo. È una girandola di colori quella che sta interessando l’Italia, da alcune settimane, sul fronte della lotta al Covid 19. Da oggi, domenica 20 dicembre, dopo la scadenza dell’ultima ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza, nel nostro Paese continuano a non esserci regioni in rosso (rischio alto), soltanto due regioni in arancione (rischio medio) e tutto il resto del territorio in giallo (rischio basso). Continua a leggere su Agi.it