Una donna di 103 anni in auto di notte con patente e assicurazione scadute: “Andrò in motorino”

Di certo non mancano le energie a questa signora di 103 anni, che tra pochissimo ne compirà 104. Giuseppina Molinari, di Vigarano Pieve, in provincia di Ferrara, è stata fermata dai Carabinieri con patente e assicurazione scadute da 2 anni mentre tornava a casa due sere fa dopo aver trascorso la serata con le amiche a giocare a burraco alla Casa Operaia di Bondeno. La signora era a bordo della sua Fiat Panda ma non riusciva a trovare la strada di casa. Un passante l’ha vista in difficoltà procedere in modo pericoloso e ha avvertito le forze dell’ordine. Intervistata dal Tg regionale dell’Emilia Romagna, però, Giuseppina sembra avere le idee chiare: “Prenderò il motorino perché voglio essere autonoma ma ora vado in bicicletta: non voglio rinunciare alle mie amicizie”. E ha concluso: “Mi hanno fatto il verbale ma sono stati buoni. Poi hanno preso la mia macchina e l’hanno portata in carrozzeria”. I Carabinieri hanno poi anche riaccompagnato a casa la signora.