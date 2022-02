Una casa per la dolce Pecorella, l’appello a Radio Zampetta Sarda

UNA CASA PER LA DOLCISSIMA PECORELLA.

L’ APPELLO DEL CUORE DI SILVIA TRONCIA PRESIDENTE DELL’ ASSOCIAZIONE AMICI DEL BRANCO:

“Lei e’ Pecorella, ospite del Canile di Ortacesus e’ una cucciolina di circa un anno e mezzo, taglia media piccola, pesa circa 14 kg.

È dolcissima ma con un carattere un po’ chiuso nei confronti di altri cani, invece con le persone e’ totalmente aperta a coccole, una vera compagna fedele e affettuosa.

Merita il calore e l’ amore di una vera famiglia.

Per qualsiasi info inviate un messaggio whatsapp al

+39 340 843 0952 sarete ricontattati il prima possibile.

Aiutiamo a cambiare le sorti di Pecorella con una bellissima adozione.”

