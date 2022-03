Una casa per il dolcissimo Sansone in cerca di coccole e carezze

Sansone è stato trovato diversi anni fa dentro la base militare di Teulada, era ferito, in particolare era stato sparato. È stato curato e rimesso in sesto, e ora ha solo bisogno di una famiglia. È un cane buono, ma non va d’accordo con i gatti e per lui cerchiamo una famiglia che non abbia altri animali e che sia paziente. Ha vissuto un periodo buio nel corso della sua permanenza in rifugio, aveva molta paura del mondo esterno, aveva paura del guinzaglio, non voleva mai uscire. Poi con tanta pazienza, costanza e l’aiuto di una comportamentalista siamo riusciti a fargli capire che il mondo esterno non era poi cosi male. Ora l’unica cosa che manca è una famiglia tutta per lui.

Nome: sansone

Età: 7 anni

Sesso: maschio

Taglia: grande (circa 30kg)

Vaccinato: si

Microchip: si

Sterilizzato: si

Contatti: 3477366646 Giorgia o

349 691 9620 Manuela