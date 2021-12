Una cagnolina con collare investita a Quartu, aiutateci a trovare chi l’ha perduta

SOS A RADIO ZAMPETTA SARDA, RECUPERATA CAGNOLINA INVESTITA A QUARTU, HA UN COLLARE.

QUALCUNO LA CERCA?

È stata recuperata una cagnolina con collare, è stata investita.

Si presume a uno smarrimento, chi ha in custodia la cagnolina turna in ambulanza quindi potete inviare un messaggio whatsapp al

+39 348 039 2351

sarete ricontattati appena possibile.