Una beffa il tetto al caro voli per la Sardegna: compagnie autorizzate ad aumentare il prezzo del 200%

E’ una bufala, gigante, quella del tetto agli aumenti dei biglietti aerei da e per la Sardegna. Anzi, è una beffa bella e buona: nel consiglio dei ministri di oggi, infatti, il governo autorizzerà le compagnie aeree ad aumentare il costo dei biglietti aerei del triplo rispetto al prezzo medio. Ovvero: invece di abbassare le cifre sul prezzo medio, si legittima, e inevitabilmente si incitano le compagnie aeree ad aumentare e speculare, senza il rischio di essere multate.

Una follia, ancora una volta sulla pelle della silente Sardegna e con il beneplacito, anzi la piena soddisfazione, della Regione che esulta per l’ennesima fregatura in arrivo da Roma.