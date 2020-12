Una azienda sarda sfida la crisi e approda in Spagna. L’esempio del Gruppo MediaServices a Valencia

Per una grande attività ci vuole una grande crescita. Il periodo faticoso della nostra attualità potrebbe frenare ogni ambizione o percorso di startup. La Sardegna ha inevitabilmente testato, in questo 2020 così incerto, l'”isolamento” e la difficoltà nell’ammettere le incertezze sull futuro. La tenacia che contraddistingue la tempra sarda supera queste barriere e dimostra che non ci si abbatte neppure davanti a una pandemia mondiale che tutto scuote e preoccupa.

Esempio concreto di tale rivalsa dinanzi una crisi sanitaria ed economica, è una realtà sarda ben consolidata (ri)volta alla promozione pubblicitaria outdoor: l’azienda di marketing MediaServicessrl. Da oltre vent’anni garanzia regionale nei servizi out of home, quali poster 6×3 e 12×3 fissi e camion vela 6×3, il Gruppo MediaServices sbarca in Spagna con la nuova nata PMG ES. Il business della pubblicità dinamica da esterno approda a Valencia con un progetto 100% sardo, di espansione e mutevolezza. Forte di un pensiero positivo: l’obiettivo è superare la confusione e il timore con un nuovo investimento di marketing. Scelta azzardata? No, bensì un lungimirante esempio che predilige il coraggio alla fossilizzazione.

La comunicazione del brand attraverso la pubblicità in esterna fissa e mobile conquista anche la comunità valenciana. Seppur in epoca digitale, la comunicazione visiva a grande formato resiste e l’ampio ventaglio di impianti pubblicitari outdoor rinforza la sua potenza. Ecco che alla base del successo resta il coinvolgimento del pubblico che si muove e vive la città tra lavoro, svago e sport.

In questa ottica, la giovane PMG ES oltre ai consolidati impianti out of house, punta soprattutto all’ascesa dei camion vela: strumento outdoor ancora poco conosciuto in Spagna ma che proprio in una metropoli come Valencia rintraccia la vita green friendly. Individuato il target giusto, il Gruppo sardo si pone come primo vettore nella città spagnola: spazio ideale per la pubblicità esterna. La sfida continua con il prossimo sviluppo dei maxi ledwall esterni: altro grande canale di massima visibilità per ogni brand.

La campagna in grande formato mette in contatto il brand con il pubblico fidelizzato e potenziali nuovi clienti. La PMG ES, nella visione del Ceo&ManagingDirector del Gruppo Gianluca Atzori, si conferma una fondamentale opportunità per imprese commerciali, titolari di negozi, organizzatori di eventi, centri media e politici.

L’esperienza sarda si esporta nella vicina Spagna ponendosi come una concreta testimonianza di business. Nonostante la profonda crisi in corso, la filiera pubblicitaria fugge l’etichetta dell’attesa a favore di un immediato tentativo di rilancio.