Un uomo di 35 anni colpisce con un coltello moglie e figli e poi si chiude in casa

Dramma familiare a Cianciana, in provincia di Agrigento. Un uomo di 35 anni ha accoltellato la moglie e i suoi due figli, di cui uno di 7 anni- colpito all’addome- ricoverato ora in grandi condizioni. Stando a quanto si apprende, all’origine di questa violenza ci sarebbe la volontà della moglie di separarsi. La donna, viva per miracolo,è riuscita a fuggire con il bambino in braccio nonostante le ferite. La bambina è rimasta in casa con il padre. Arrivati i carabinieri, l’uomo ha poi consegnato la piccola ai soccorritori. La madre non è in pericolo di vita ed è stata ricoverata nell’ospedale di Sciacca. Il piccolo, il più grave, è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale dei bambini di Palermo, dove è ricoverata anche la sorellina.