Un tumore si porta via a 71 anni Alessandra Chicca Gobbi, moglie di De Gregori

Un gravissimo lutto per il cantautore romano. Lo staff di Francesco De Gregori ha confermato ad Adnkronos la morte di sua moglie, Alessandra Chicca Gobbi, a causa di un tumore, all’età di 71 anni.

Il peggioramento della salute della Gobbi circolava da giorni, e a confermarlo sarebbe stato il rinvio di un concerto del cantautore a Forte dei Marmi previsto per domani sera. Poco fa, purtroppo , la tragica e improvvisa notizia della scomparsa della sua Chicca, nomignolo scelto proprio da De Gregori per la sua compagna di vita da più di 40 anni. Genitori di due gemelli, Marco e Federico, De Gregori e la sua Alessandra si erano conosciuti già al liceo, e non si sono più lasciati. Un amore sano, complice e duraturo perché vissuto con leggerezza e senza il peso del pensare al domani, come aveva raccontato lo stesso De Gregori, che con sua moglie gestisce anche un’azienda agricola in Umbria che produce un ottimo olio d’oliva.