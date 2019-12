Un sardo scivola in un canale a Venezia e rischia di annegare, salvato dal natante dei carabinieri. Si tratta di un 50 enne, di origini sarde, che ieri ha perso l’equilibrio ed è stato ricoverato in ospedale in stato di choc, come riporta La Nuova Venezia. L’uomo aveva i vestiti inzuppati d’acqua con tantissimo freddo: a salvarlo un natante dei carabinieri, che l’ha poi affidato alle cure dei medici dell’ospedale di Venezia.