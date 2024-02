Un ragazzo di 19 anni muore investito da un autobus mentre viaggiava sul monopattino

Una domenica mattina tragica a Bergamo. Un ragazzo di origini marocchine di soli 19, Zaccaria Belatik, anni è stato investito da un autobus ATM mentre era sul suo monopattino.

I fatti sono accaduti attorno alle 8 e 30, in piazzale Marconi, davanti alla stazione. Non ci sono ancora certezze circa le dinamiche dell’incidente, ma sembra che il ragazzo, assieme ai suoi amici, si stesse affrettando spingendo il monopattino a mano per prendere proprio l’autobus che l’ha tragicamente investito.

L’autista del mezzo, che sta bene ma è comprensibilmente sotto choc, ha raccontato di non aver visto sbucare all’improvviso il giovane e lo avrebbe quindi trascinato per alcuni metri. Gli amici che erano con Zaccaria hanno assistito, impotenti, alla tragedia. Volevano andare a fare colazione tutti insieme e per non aspettare il tram hanno pensato di prendere velocemente l’autobus cittadino. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118, che hanno solo potuto constatare il decesso del 19enne.