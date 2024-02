Un ragazzino di 17 anni investito da un treno mentre andava a scuola, travolto e ucciso dal convoglio

Tragedia questa mattina vicino ad Alessandria, a Felizzano. Un ragazzino di 17 anni di origini egiziane è stato travolto e ucciso da un treno nella stazione della cittadina piemontese, attorno alle 7 e 15. Da quanto si apprende al momento, si stava recando a scuola e si trovava in Italia in qualità di minore non accompagnato, affidato ad una famiglia del luogo.

Non sono ancora del tutto chiare le dinamiche del terribile incidente, ma sembra che il giovanissimo studente abbia attraversato incautamente i binari per prendere il treno per Asti dove frequentava la scuola. Purtroppo è arrivato improvviso un altro convoglio della linea Torino-Genova, che lo ha ucciso. Il treno è stato evacuato grazie alla Protezione Civile e alla Polizia ferroviaria. La circolazione ferroviaria sulla linea Torino-Alessandria si è rallentata, con conseguenti ritardi e cancellazioni.