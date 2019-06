Un pazzo meteo a giugno in Sardegna: venerdì 14 nell’Isola si potrebbero raggiungere i 43 gradi. Le previsioni aggiornate dal nostro giornale partner Quotidiano.Net: “Da giovedì 13 giugno invece, ecco che l’Italia si prepara a vivere una fase di tempo più stabile per tutti. L’anticiclone africano troverà coraggio, si rinforzerà e travolgerà con il suo carico d’aria bollente piu’ di mezza Italia fino alla media Pianura Padana. Bel tempo e clima a tratti rovente, in particolare da venerdì 14, quando la Sardegna e la Sicilia, potranno toccare valori termici fino a 43 gradi, Firenze fino a 38, Roma e Milano 33, Bologna 35. Forse dopo qualche giorno si tornerà a respirare: ilMeteo.it comunica che se tutto verrà confermato, i primi segnali di un cambiamento si potranno registrare a cavallo del fine settimana quando un vortice ciclonico atlantico porterà qualche refolo d’aria meno calda verso il Centro Nord, preludio ad ulteriore cedimento della calura fra domenica e l’inizio della successiva settimana”.