Un patto per lo sport sardo in Consiglio regionale: boccata d’ossigeno per le squadre sarde

Un patto per lo sport dall’aula del Consiglio regionale. Dalla variazione di bilancio arrivano 250mila euro di nuove risorse a favore delle società sportive. Un provvedimento esposto dall’esponente del Partito Sardo d’azione Gianfranco Nanni Lancioni, uno dei primi promotori dell’intervento. “Si tratta di una misura molto importante – spiega il componente della maggioranza – che darà una boccata di ossigeno alle squadre, che rappresentano la nostra Isola e svolgono un ruolo molto prezioso non solo nel mondo sportivo ma anche nel tessuto sociale. Questo contributo regionale rappresenta un importante passo in avanti per la valorizzazione e la tutela di queste società”.

Un intervento che va inoltre ad assicurare la partecipazione ai campionati di diverse compagini impegnate nei tornei nazionali e non solo: “Con questo ulteriore stanziamento di risorse andiamo ad incrementare – conclude Lancioni – il complesso di finanziamenti a favore dello sport, che in Sardegna è un importante strumento di integrazione sociale e richiamo culturale. Queste associazioni sono costrette ad operare in situazioni di grandi difficoltà economiche quindi il contributo regionale rappresenta un importante progetto per dare impulso all’attività svolta da queste società”.