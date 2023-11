Un milione e mezzo gli sfollati da Gaza, Israele: “L’atomica? Una possibilità”

Un attacco delle forze israeliane contro il campo profughi di Al Maghazi, nella Striscia di Gaza, ha causato 51 morti e decine di feriti. Lo riporta l’agenzia di stampa palestinese Wafa, secondo cui si è trattato di un raid aereo mirato contro l’abitazione della famiglia Samaan, che è stata centrata e distrutta. Sempre secondo la Wafa, i jet israeliani hanno colpito anche un altro campo profughi, Al Shati, dove sarebbe stato sganciate bombe al fosforo.

Un ministro del governo israeliano, quello per il Patrimonio edilizio, Amichai Eliyahu, ha detto che l’utilizzo della bomba atomica su Gaza è, a suo giudizio, “una delle possibilità” in campo. Lo ha detto intervistato alla radio Kol Barma ed è stato uno dei giornalisti, Yaki Adamker, a rilanciare su Twitter i suoi virgolettati. “Non daremmo aiuti umanitari ai nazisti. A Gaza non esistono persone non coinvolte“, ha osservato il ministro. “E allora dovremmo sganciare una bomba atomica su tutta Gaza?”, gli è stato chiesto. E lui ha risposto: “Questa è una delle possibilità”. E quando gli è stato fatto notare che nell’enclave palestinese ci sono 240 rapiti, lui ha risposto: “Preghiamo e speriamo nel loro ritorno, ma in guerra ci sono anche dei prezzi”. Eliyahu è un ministro del governo Netanyahu, del partito di estrema destra Otzma Yehudit.

